Titular del Congreso critica nuevo apoyo económico a Petroperú: Se financia un barril sin fondo

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, criticó que los gobiernos destinen millones de dólares del Estado a una “empresa quebrada” como Petroperú, financiando "un barril sin fondo que no tiene sentido". Ahora, nuevamente recibe ayuda económica.

“El Gobierno anterior, en diciembre, emitió un decreto para la reestructuración de esta empresa, que desgraciadamente no se ha cumplido. Nuevamente, el forado financiero que genera esta empresa sigue siendo cubierto con dinero del Estado”, señaló.

SE EDULCORA

El representante de Fuerza Popular dijo también que se busca seguir inyectando dinero a esta empresa buscando nuevos pretextos: “Se edulcora, se maquilla y finalmente se le termina entregando dinero. Vamos a ver qué ocurre en esta ocasión”, manifestó.

Sobre el Vehículo de Propósito Especial (VPE), una especie de fideicomiso para captar recursos de entidades financieras nacionales e internacionales, Rospigliosi Capurro dijo que podría tratarse de una figura para disfrazar el rescate financiero.