Congreso: Pleno rechaza moción de interpelación contra ministro Amadeo Flores Carcagno

Esta mañana, el Pleno Legislativo, con 32 votos a favor, 40 en contra y 22 abstenciones, rechazó la moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Amadeo Flores, por el operativo en el distrito de Colcabamba, región Huancavelica, donde murieron cinco jóvenes.

La votación se llevó a cabo sin debate previo; en la sesión, se registró una reducida asistencia de legisladores, a pesar de que meses antes se acordó priorizar los plenos presenciales. El mayor número de congresistas siguió el Pleno de forma virtual.

ACTUACIÓN MILITAR

El documento, presentado por el congresista Alfredo Pariona, señala que, si bien las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional informaron sobre un ataque subversivo el 25 de abril de 2026, testimonios locales y versiones periodísticas contradicen dicha información.

Familiares negaron cualquier vínculo de las víctimas con actividades ilegales, asegurando que se trataba de agricultores que retornaban de actividades deportivas. Por ese motivo, los legisladores buscaban verificar si la actuación militar se ajustó a la legalidad.