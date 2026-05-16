Cancillería pide ayuda a la Cruz Roja para ubicar a peruanos reclutados para servir en las FFAA rusas

La Cancillería informó que solicitó el apoyo de la Cruz Roja para la búsqueda, ubicación e identificación de los peruanos que estarían prestando servicios en las Fuerzas Armadas (FFAA) de Rusia en la guerra contra Ucrania.

Asimismo, exhortó a los familiares o representantes de los connacionales que viajaron a Rusia a "presentar sus solicitudes de asistencia", con el "fin de atender sus preocupaciones”, expresó Torre Tagle en un comunicado.

MINISTERIO PÚBLICO

“Para efectos del registro o actualización de información sobre los peruanos en Rusia, se ha puesto a disposición el siguiente correo electrónico de esta Cancillería: peruanosprotegidos@rree.gob.pe”, indican.

La Cancillería señaló también que ha informado detalladamente a los delegados de la Embajada de Rusia, sobre la investigación que viene llevando a cabo el Ministerio Público por presunta trata y tráfico de migrantes.