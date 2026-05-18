Debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez será el 31 de mayo

El Jurado Nacional de Elecciones confirmó que los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se enfrentarán en el Centro de Convenciones de Lima de cara a la segunda vuelta electoral.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará el próximo 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja. Ambos candidatos participarán en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 representando a Fuerza Popular y Juntos por el Perú, respectivamente.

Burneo informó además que el cronograma incluye un primer debate entre los equipos técnicos de ambas agrupaciones políticas, programado para el domingo 24 de mayo en la ciudad de Nazca. El titular del JNE destacó que durante la jornada de diálogo sostenida con representantes de los partidos se logró alcanzar acuerdos importantes respecto a la organización de ambos encuentros.

“El interés mostrado por las organizaciones políticas permitió compartir pareceres y arribar a acuerdos concretos”, señaló Burneo, quien también precisó que continúan las coordinaciones para definir aspectos relacionados con la metodología, los moderadores y otros detalles logísticos de los debates.

¿DEBATES AL INTERIOR DEL PAÍS?

Tras la reunión con el JNE, Roberto Sánchez se mostró satisfecho por el avance de las conversaciones y planteó la posibilidad de realizar debates adicionales en distintas regiones del país. El candidato de Juntos por el Perú recordó incluso su propuesta anterior de organizar un encuentro en Chota, en la región Cajamarca, como parte de una estrategia para descentralizar el intercambio de ideas entre ambos postulantes.