Dina Boluarte: Fiscalía archiva denuncia por presunta falsedad genérica en firmas de decretos

Abogado de la exmandataria saludó la decisión del Ministerio Público en torno al caso de su patrocinada.

La Fiscalía decidió archivar la denuncia contra la exmandataria Dina Boluarte por el presunto delito de falsedad genérica, relacionado con las firmas de decretos emitidos entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, durante ese periodo la exjefa de Estado se encontraba en proceso de recuperación tras someterse a una intervención quirúrgica, situación que en su momento generó cuestionamientos y llevó a diversos parlamentarios a impulsar una moción de vacancia en su contra.

Abogado se pronuncia tras decisión fiscal

Tras conocer la decisión de la Fiscalía, el estudio del abogado Juan Carlos Portugal, defensa legal de Boluarte Zegarra, saludó el archivamiento de la denuncia y señaló que las firmas en cuestión fueron realizadas por la exmandataria, conforme a las pericias practicadas.

“La evidencia documental y testimonial acreditó la participación de Dina Boluarte en las decisiones del Estado dentro del marco de la imputación”, indicó la defensa legal.

Cabe precisar que el caso se inició luego de conocerse que Dina Boluarte se sometió a una intervención médica, hecho que generó controversia entre las bancadas del Congreso y despertó suspicacias respecto a las rúbricas consignadas en documentos oficiales durante ese periodo.