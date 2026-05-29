Freddy Solano González juró como nuevo ministro de Trabajo

Con este acto oficial desarrollado en Palacio de Gobierno, el funcionario asumió la conducción del sector en reemplazo de Óscar Fernández Cáceres.

Freddy José María Solano González juró este viernes como nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno y encabezada por el presidente José María Balcázar. Con este acto oficial, el funcionario asumió la conducción del sector laboral en reemplazo de Óscar Fernández Cáceres.

El nuevo integrante del Gabinete Ministerial cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública. Antes de asumir el cargo, se desempeñó como presidente de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), además de haber ocupado previamente la gerencia de dicha institución desde marzo de este año.

Solano González también fue presidente del directorio de CORPAC y director ejecutivo del Programa Nacional Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Asimismo, desarrolló una línea de carrera en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), donde ejerció como subintendente, asesor de gerencia y posteriormente superintendente nacional.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Su experiencia profesional incluye además la dirección de Educación Básica para Estudiantes de Alto Desempeño (COAR) en el Ministerio de Educación. La designación de Solano González se produce a pocas semanas de culminar la gestión del presidente Balcázar, en el marco de un reajuste ministerial orientado a fortalecer las políticas de empleo y formalización laboral en el país.