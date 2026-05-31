Debate presidencial 2026: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan hoy en decisiva segunda vuelta

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez protagonizarán esta noche el debate presidencial de la segunda vuelta electoral rumbo a la Presidencia de la República. El encuentro será organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El intercambio de propuestas se desarrollará en cuatro bloques temáticos: seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación y salud, además de economía, empleo y reducción de la pobreza.

Según el formato establecido por el JNE, cada candidato contará con siete minutos por bloque para presentar sus propuestas y responder preguntas ciudadanas planteadas durante el debate.

Panamericana Televisión realizará una cobertura especial EN VIVO con Panorama: la antesala del debate, donde se analizarán las propuestas, reacciones y momentos clave del esperado encuentro presidencial.