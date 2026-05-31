Perú Decide su Futuro: Panamericana Televisión desplegará cobertura especial por Elecciones 2026

Desde las 5:00 a.m. de este domingo 7 de junio, Panamericana Televisión presentará “Perú: Decisión Final”, una programación especial con información minuto a minuto, análisis político y cobertura nacional de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con rumbo a la Presidencia de la República.

Panamericana Televisión alista un despliegue informativo sin precedentes para acompañar a los ciudadanos durante la jornada decisiva de las Elecciones Generales 2026. La cobertura especial iniciará desde las 5:00 de la mañana de este domingo 7 de junio.

Bajo el nombre de “Perú: Decisión Final”, el canal ofrecerá reportes en vivo, análisis político, invitados especiales y enlaces desde distintos puntos del país para seguir el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

El equipo periodístico de Panamericana Televisión informará en tiempo real sobre la instalación de mesas, incidencias durante la votación y los resultados oficiales conforme avance el conteo electoral.