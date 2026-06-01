Segunda Vuelta Electoral: desde hoy queda prohibida la difusión y publicación de encuestas

A menos de una semana de la Segunda Vuelta, Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que desde las 0:00 de este lunes 1 de junio queda prohibida la difusión o publicación de encuestas.

Según indica la Ley Orgánica de Elecciones, la persona o entidad que incumpla la prohibición será sancionada con multas de entre 10 y 100 UIT, que equivalen a montos entre S/ 55.000 y S/ 550.000.

REUNIONES POLÍTICAS

El JNE también señaló que desde las 0:00 del viernes 5 de junio quedará terminantemente prohibida las reuniones políticas; la infracción puede ser sancionada con pena de cárcel de tres meses a dos años.

Asimismo, recuerda que desde las 0:00 del sábado 6 de junio se suspenderá toda forma de propaganda política a nivel nacional; su incumplimiento puede significar una pena de prisión no menor de dos años.