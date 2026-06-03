José Fernando Reyes renuncia al Mincetur a un día de su interpelación en el Congreso

José Fernando Reyes Llanos renunció este miércoles al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), decisión que comunicó mediante una carta dirigida al presidente de la República, José María Balcázar. El ahora exministro señaló que su salida responde a convicciones profesionales y a la necesidad de actuar conforme a principios institucionales en asuntos de especial relevancia para el país.

En el documento, Reyes sostuvo que la conducción de temas vinculados a acuerdos internacionales exige una evaluación integral que vaya más allá de criterios políticos o comerciales inmediatos. Según explicó, este tipo de decisiones deben considerar los intereses permanentes del Estado, la reputación institucional del Perú y los estándares de gobernanza que el país mantiene ante la comunidad internacional.

Asimismo, el extitular del Mincetur hizo referencia a cuestiones relacionadas con la integridad, la transparencia y los mecanismos anticorrupción. En ese sentido, indicó que cualquier determinación sobre estas materias debe adoptarse bajo criterios técnicos y con el objetivo de proteger los intereses nacionales, razón por la cual decidió apartarse del cargo.

ACUERDO ECONÓMICO PERÚ-BRASIL

La renuncia se produce un día antes de que Reyes acudiera al Congreso para responder una interpelación relacionada con la demora en la entrada en vigencia del Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y Brasil. En la parte final de su carta, el exministro reafirmó que su trayectoria en la función pública ha estado guiada por los principios de responsabilidad, integridad y compromiso con el país.