Elecciones 2026: ¿A qué hora saldrá el flash electoral para conocer los resultados de segunda vuelta?

Cada vez faltan menos horas para conocer al ganador de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos que cerraron sus mítines de campaña en diversos puntos de Lima, donde recibieron el respaldo de decenas de ciudadanos.

En medio de la expectativa por la decisión que tomarán este domingo 7 de junio millones de peruanos en las urnas, surge una de las principales interrogantes: ¿a qué hora se conocerá el flash electoral? Este primer reporte permitirá tener una proyección inicial sobre los resultados de la jornada electoral.

Horario para conocer los primeros resultados

Aunque no se trata de resultados oficiales, el flash electoral se ha caracterizado por ofrecer una proyección cercana a la decisión final de los electores. Sin embargo, las cifras difundidas podrían variar conforme la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) avance con el conteo oficial de votos.

Como es de conocimiento público, los ciudadanos podrán acudir a sus locales de votación desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Tras el cierre de las urnas, las encuestadoras autorizadas difundirán los primeros resultados a boca de urna, lo que permitirá conocer las primeras tendencias de esta segunda vuelta electoral.