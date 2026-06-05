Segunda vuelta 2026: conoce las multas para quienes no acudan a votar este 7 de junio

Este domingo 7 de junio, millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República en la segunda vuelta electoral, donde compiten Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Como establece la legislación peruana, el sufragio es obligatorio para los electores habilitados.

Quienes no asistan a votar sin una justificación válida recibirán una multa cuyo valor varía según la clasificación socioeconómica del distrito consignado en su DNI. En los distritos considerados no pobres, la sanción asciende a S/ 110.

Por otro lado, los ciudadanos que residen en distritos catalogados como pobres deberán pagar una multa de S/ 55. En tanto, para quienes viven en zonas de pobreza extrema, el monto se reduce a S/ 27,50.

Las autoridades electorales también recordaron que las personas designadas como miembros de mesa que no cumplan con esa responsabilidad podrían enfrentar una penalidad adicional. Por ello, se recomienda verificar con anticipación el local de votación y las obligaciones asignadas para evitar contratiempos durante la jornada electoral.