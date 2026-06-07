Segunda Vuelta: Ejecutivo llama a respetar la voluntad popular que se expresará en las urnas

En un amplio comunicado, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) llamó a la ciudadanía a respetar la voluntad popular que se expresará en las urnas en la Segunda Vuelta Electoral 2026, que se llevará a cabo este domingo 7 de junio.

En ese sentido, destacan que el Gobierno del presidente José Balcázar, reafirma su respeto por los principios democráticos. Asimismo, indican que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional garantizan la seguridad de los locales de votación y del material electoral.

FORTALECE LA SEGURIDAD

El documento señala también que se dispuso los recursos para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cumplan con sus funciones.

El pronunciamiento destacó, además, que el trabajo articulado de las diferentes instituciones del Estado fortalece considerablemente la seguridad, la transparencia y la confianza ciudadana durante este importante proceso democrático.