Perú Decisión final en VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada electoral

Desde las primeras horas del día, Panamericana Televisión despliega su cobertura especial "Perú Decisión Final", con enlaces en vivo desde distintos puntos del país y seguimiento permanente del proceso electoral.
A lo largo de la jornada, esta nota será actualizada con información sobre la instalación de mesas, participación ciudadana, incidencias reportadas por las autoridades electorales y el desarrollo de la votación.
Tras el cierre de mesas, se informarán los resultados oficiales y las reacciones de los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en una de las elecciones más importantes de los últimos años.
ACTUALIZACIONES:
- Encuentran más de 30 cédulas marcadas en un colegio deTrujillo.
- En un colegio de Miraflores un joven de 18 años llegó a votar y le dijeron que figura como fallecido. En la primera vuelta sufragó sin problemas.
- Se reporta cédulas marcadas en un colegio de Surco.
- Algunos miembros de mesa todavía no llegan a la Universidad de San Marcos (uno de los locales de votaciones más grandes del Perú).
- Es importante mencionar que el horario de votación para esta segunda vuelta es de 7am a 5pm.
- Para conocer tu local de votación, puedes hacerlo a través de este link con tan solo tu número de DNI.
- Se reportó que la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó y se retiró a horas de la mañana del local de personeros de su partido en Villa El Salvador.
- Por su parte el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, salió de la vivienda de sus padres en Huaral.
- El 15 de julio se proclamarán los resultados oficiales presidenciales a través de las plataformas digitales del JNE y la ONPE.
- El tradicional flash electoral con los resultados a boca de urna será a partir de las 5:00 pm.
- Hoy domingo, Reniec atenderá hasta las 4:00 pm.
- Keiko Fujimori compartió desayuno con sus dos hijas y otras madres en un comedor popular, perteneciente al distrito de San Juan de Lurigancho. Por su parte, se supo que Roberto Sánchez asistió a una misa comunitaria antes de iniciar su desayuno electoral junto a su familia en Huaral.
- Se registraron mesas vacías en el colegio Alfonso Ugarte en San Isidro. Asimismo, observadores internacionales llegaron al lugar.
- En el colegio Rosa Santa María de Breña, se reportaron que miembros de mesa esperan más de una hora para iniciar las votaciones.
- Durante el desayuno electoral y en una conferencia de prensa, Keiko Fujimori señaló que busca determinar una agenda de cara hacia el futuro y que el Estado vuelva a funcionar. Por su parte, Roberto Sánchez mencionó que busca afianzar la democracia en el Perú.
- Se reportaron incidencias con relación a las cédulas de votación en el colegio Enrique Milla de Los Olivos. La Policía hizo acto de presencia e intervino a un personero de avanzada edad, quien le echó la culpa a los miembros de mesa de rayar las cédulas, y viceversa. El terrible incidente continúa en investigación. Se supo que 3 miembros de mesa estarían implicados.
- Mediante una conferencia de prensa, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) afirmó que todos los locales de votación recibieron el material electoral.
- Keiko Fujimori emitió su voto en el colegio "Libertador San Martín" en San Borja.
- El presidente de la República, José María Balcázar, emitió su voto en Chiclayo. Asimismo, señaló que espera que los organismos encargados de las elecciones cumplan con su deber y que los comicios sean transparentes. "Entiendo que los personeros están a nivel nacional de ambos grupos políticos para garantizar en las mesas que no haya ningún intento de distorsionar la votación", dijo.
- A pocos minutos de ser la 1:00 pm, faltan instalarse 6 mil mesas a nivel nacional.
- JNE y ONPE se pronunciaron por el reporte de las cédulas marcadas. Señalaron que se tomarán las medidas correspondientes contra los involucrados y que el Ministerio Público se encuentra actuando. Precisaron que estas 90 cédulas inhabilitadas ya están separadas y que no habrá dificultad con las votaciones y que se han detenido a dos personas que presuntamente habrían cometido este delito grave.
- Roberto Sánchez emitió su voto en el colegio María Reiche en San Borja.