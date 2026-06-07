Keiko Fujimori inicia jornada electoral en Villa El Salvador y destaca despliegue de personeros

La candidata presidencial Keiko Fujimori inició su jornada electoral en Villa El Salvador, donde fue recibida por simpatizantes y dirigentes de Fuerza Popular. La lideresa llegó al local de personeros para coordinar las acciones de su equipo durante la segunda vuelta.

Durante su visita, Fujimori agradeció el trabajo de los voluntarios y responsables de los centros de votación, resaltando la importancia de garantizar la transparencia del proceso electoral en todo el país.

La candidata informó que su agrupación logró desplegar más de 95 mil personeros a nivel nacional, una cifra cercana a la meta de 100 mil que se había planteado para esta jornada electoral.

Asimismo, evitó realizar declaraciones de carácter político debido al silencio electoral y señaló que esperaba que la elección se desarrollara con tranquilidad y respeto a la voluntad de los ciudadanos.