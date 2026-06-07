¡Vamos a votar! Segunda vuelta registra baja afluencia de electores durante las primeras horas de los comicios

Desde muy temprano, diversos locales de votación en Lima Metropolitana abrieron sus puertas de manera paulatina para recibir a miles de electores en esta jornada clave del domingo 7 de junio, en la que los peruanos elegirán al próximo presidente de la República en una de las elecciones más importantes para el futuro del país.

Si bien algunos centros de sufragio registraron dificultades en el ingreso de votantes durante las primeras horas del día, las mesas de votación comenzaron a instalarse con relativa normalidad, pese a algunos inconvenientes reportados antes del inicio oficial de la jornada electoral.

Asimismo, se observó una baja afluencia de electores tras la apertura de las mesas de sufragio. A ello se sumó la llegada tardía de algunos miembros de mesa y personeros, situación que ocasionó retrasos en la instalación de determinadas mesas en algunos locales de votación.

Las autoridades electorales continúan supervisando el desarrollo del proceso con el objetivo de garantizar el normal ejercicio del derecho al voto y asegurar que la jornada se desarrolle sin mayores contratiempos.

Instalación de mesas avanza en Lima y regiones

Hasta el cierre de este informe, la instalación de las mesas de votación en diversos locales de Lima avanzaba casi en su totalidad. Una situación similar se reporta en distintas regiones del país, donde los electores comienzan a llegar a sus respectivos centros de sufragio para cumplir con su deber cívico y participar en la elección del próximo mandatario del Perú.

ES IMPORTANTE IR A VOTAR

Las autoridades electorales recordaron a la ciudadanía la importancia de acudir a votar en esta segunda vuelta presidencial, ya que de esta elección dependerá quién conducirá los destinos del país durante los próximos años.