Segunda Vuelta Electoral: peruanos en el extranjero acuden masivamente a votar

Por la diferencia horaria, desde ayer miles de peruanos que radican en el extranjero acuden masivamente a votar en la Segunda Vuelta Electoral. Hasta el momento, los comicios se desarrollan con normalidad.

En Japón y España, cientos de compatriotas se apersonaron muy temprano para sufragar; a la salida de los centros de votación, la mayoría pidió que el nuevo presidente o presidenta termine con la inseguridad que azota al país.

100% DE MESAS INSTALADAS

Más de un millón 200 mil peruanos residentes en el extranjero están habilitados para sufragar en esta Segunda Vuelta; Nueva Zelanda fue el primer país donde se sufragó, se habilitaron dos centros de votación en Auckland y Wellington.

El Ministerio de Relaciones Exteriores supervisa el proceso en 73 países; esta mañana reportó la instalación del 100% de las mesas de sufragio en Oceanía, Asia, África y Europa.