Segunda Vuelta Electoral: intervienen a dos personas acusadas de marcar cédulas de votación

En conferencia de prensa, Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), confirmaron que dos personas han sido detenidas por marcar las cédulas de votación.

Señalaron que se trata de personeros de un partido político y que se ha retenido e inhabilitado 90 cédulas de sufragio en total, las cuales han sido repuestas inmediatamente en los locales de votación (La Molina y Los Olivos) para que el proceso electoral continúe.

DELITOS GRAVES

"Ya actuó el Ministerio Público. Se ha retenido el material, se ha detenido a las personas y, en coordinación con el JNE, estamos trasladando desde Lurín la diferencia de cédulas para que los ciudadanos de esa mesa no se vean afectados", precisó Pachas.

"Se ha detenido a dos personas que son las que han cometido estos delitos; son delitos graves. Van a tener que enfrentar el peso de la ley. Preferible no señalar por mantener la neutralidad (identidad y el partido que pretendían beneficiar)", indicó Burneo.