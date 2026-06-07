Política

Hace 43 minutos

Presidente José Balcázar emite su voto en Chiclayo: Confiamos en los organismos electorales

Mandatario pidió a los candidatos a la presidencia aceptar los resultados y que implementen políticas en beneficio de los jóvenes que esperan un cambio en el país.



El presidente de la República, José Bálcazar, viajó a la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, para emitir su voto en esta segunda vuelta electoral de las Elecciones 2026.

A su salida declaró que todo está marchando bien, salvo pequeñas “irregularidades” que se han detectado; se han instalado la mayoría de las mesas de sufragio sin problemas.

CUMPLAN SU LABOR

Dijo también que, al igual que todos los peruanos, confía en que los organismos electorales, el JNE y la ONPE cumplan con su labor y que los comicios sean transparentes.

Finalmente, pidió a los candidatos a la presidencia aceptar los resultados y que implementen políticas en beneficio de los jóvenes que esperan un cambio en el país.


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