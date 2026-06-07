Política

Hace 6 horas

Segunda Vuelta Electoral: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez votaron en medio de gran expectativa

Ambos postulantes llegaron a sus centros de votación, los dos ubicados en el distrito de San Borja, fuertemente resguardados por efectivos de la Policía Nacional.



Sus ingresos y salidas fueron en medio del tumulto de periodistas y curiosos; Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), votaron en colegios ubicados en el distrito de San Borja.

Sánchez Palomino emitió su voto en la institución educativa María Raiche. El candidato de Juntos por el Perú llegó acompañado de su familia luego de venir de Huaral, donde tuvo su desayuno electoral.

RESGUARDO POLICIAL

Mientras que la candidata Fujimori Higuchi, emitió su voto en la Institución Educativa Libertador San Martín. La postulante llegó al local a las 11.30 horas y dos minutos después ejerció su derecho al sufragio

Ambos postulantes llegaron a sus centros de votación en medio de un fuerte resguardo policial y expectativa, saludando amablemente a los ciudadanos que se encontraban en el local de votación.


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