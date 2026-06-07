Candidato Roberto Sánchez llegó al penal de Barbadillo donde esperará el flash electoral

El postulante de Juntos por el Perú saludó a sus simpatizantes y nuevamente señaló que su presencia en el lugar es una muestra de solidaridad con Pedro Castillo Terrones.

Esta tarde, como lo había anunciado hace unas semanas, el candidato Roberto Sánchez llegó, junto con su familia y algunos seguidores, hasta el penal de Barbadillo para esperar el flash electoral.

El postulante de Juntos por el Perú saludó a sus simpatizantes que estaban apostados en el lugar. Nuevamente señaló que su presencia es una muestra de solidaridad con Pedro Castillo Terrones.

INTENTO DE GOLPE

Como se sabe, el expresidente cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, tras su fallido intento de golpe de Estado de 2022.

Sánchez Palomino, luciendo su acostumbrado sombrero y su chalina de colores, optó por no emitir un mensaje; se limitó a guardar silencio mientras llegan los primeros resultados a boca de urna.