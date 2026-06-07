Flash Electoral: Keiko Fujimori 50.53% y Roberto Sánchez 49.47%

Keiko Fujimori se ubica en el primer lugar de las elecciones presidenciales de segunda vuelta, de acuerdo con los resultados preliminares difundidos por las encuestadoras Ipsos y Datum tras el cierre de las mesas de sufragio. Ambos estudios coinciden en señalar una ventaja mínima sobre el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en una jornada marcada por la expectativa y la polarización política.

Según el boca de urna de Ipsos, presentado por Latina y Perú21, la candidata de Fuerza Popular alcanza el 50.7 % de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez obtiene el 49.3 %. La diferencia es estrecha y mantiene en suspenso el desenlace oficial de los comicios, que dependerá del conteo de actas realizado por los organismos electorales.

El estudio también evidencia diferencias significativas entre Lima y el interior del país. En la capital, Fujimori registra un respaldo de 66.1 %, frente al 33.9 % obtenido por Sánchez. Sin embargo, en las regiones ocurre lo contrario, ya que el candidato de Juntos por el Perú alcanza el 56.1 % de los votos, mientras que la lideresa de Fuerza Popular obtiene el 43.9 %.

Por su parte, el flash electoral elaborado por Datum ratifica la tendencia observada en el boca de urna. De acuerdo con esta medición, Keiko Fujimori obtiene el 50.53 % de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez alcanza el 49.47 %, reflejando una diferencia de poco más de un punto porcentual entre ambos postulantes.

ONPE Y LOS RESULTADOS OFICIALES

La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que publicará los resultados oficiales de manera progresiva a través de su plataforma digital. Las autoridades electorales recordaron que tanto el boca de urna como el flash electoral constituyen estimaciones estadísticas y no resultados definitivos, por lo que el desenlace de la elección será confirmado únicamente tras el procesamiento de la totalidad de las actas.