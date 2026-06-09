JEE iniciará este jueves audiencias públicas para recuento de votos de actas observadas

Los Jurados Electorales Especiales de Bagua, Lambayeque, Chanchamayo y Tambopata aplicarán el mecanismo de recuento de votos en mesas observadas durante la Segunda Elección Presidencial 2026.

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Bagua, Lambayeque, Chanchamayo y Tambopata programaron las primeras audiencias públicas para el recuento de votos de actas electorales observadas. Las diligencias se realizarán desde el 11 de junio y responden a la detección de errores materiales en el conteo de votos de diversas mesas de sufragio.

El JEE de Bagua será el primero en llevar a cabo este procedimiento con la revisión de la mesa de sufragio N.° 000213, ubicada en el distrito de Copallin, en Amazonas. Asimismo, el JEE de Lambayeque convocó una audiencia para revisar el acta de la mesa N.° 035749, correspondiente al distrito de Olmos, tras advertirse inconsistencias en la sumatoria de votos emitidos.

Por su parte, el JEE de Chanchamayo realizará una audiencia el sábado 13 de junio para el recuento de votos de la mesa N.° 027232, ubicada en el distrito de Perené, mientras que el JEE de Tambopata efectuará dos audiencias el lunes 15 de junio, luego de reprogramar las fechas inicialmente previstas para revisar dos mesas del distrito de Tambopata, en Madre de Dios.

NOTIFICARÁN A PERSONEROS LEGALES

De acuerdo con las resoluciones emitidas, en todos los casos se detectó que la suma de votos obtenidos por las organizaciones políticas, junto con los votos en blanco, nulos e impugnados, supera el número de ciudadanos que sufragaron. Además, las organizaciones políticas serán notificadas a través de sus personeros legales y el Ministerio Público deberá designar a un fiscal.