Keiko Fujimori sobre comentarios de algunos líderes políticos: Lo importante es lo que señalan las actas

Nuevamente, la candidata Keiko Fujimori pidió a la ciudadanía y a las fuerzas políticas prudencia y esperar los resultados oficiales, esto, luego que el avance del escrutinio acortara la diferencia con su rival en la segunda vuelta presidencial.

“Hay que esperar las cifras oficiales, pero sin duda cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas electorales que están viniendo del extranjero, pues nos da mucho aliento”, manifestó la lideresa del partido Fuerza Popular.

Respecto a las proyecciones difundidas por encuestadoras y los comentarios de dirigentes políticos en redes sociales, “llamando a defender el voto”, dijo que serán las actas las que definan el resultado final de las Elecciones 2026.

RESULTADO OFICIAL

“Más allá de los comentarios que puedan tener, acá lo importante es lo que señalan las actas. Son las instituciones electorales de nuestro país las que van a dar ese veredicto”, agregó Fujimori Higuchi al diario Correo.

Finalmente, respondió a las declaraciones de algunos dirigentes del partido Juntos por el Perú y recordó que los candidatos presidenciales acordaron respetar el resultado que determinen las autoridades electorales sobre los comicios.