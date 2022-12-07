Declaran inadmisible sexto pedido de indulto para Pedro Castillo

La Comisión de Gracias Presidenciales determinó que el expediente no cumplía con los requisitos formales establecidos en la normativa vigente para acceder a este beneficio.

La Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia declaró inadmisible el sexto pedido de indulto presentado a favor del expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de más de 11 años de prisión por los hechos vinculados al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El recurso fue presentado el 19 de mayo de 2026 por la defensa del exmandatario, que sustentó la solicitud en razones humanitarias y cuestionamientos a evaluaciones médicas realizadas por EsSalud.

Sin embargo, la comisión determinó que el expediente no cumplía con los requisitos formales establecidos en la normativa vigente para acceder a este beneficio, por lo que resolvió declarar inadmisible el pedido.

CONTINUARÁ RECLUIDO EN PENAL

Con esta decisión, Pedro Castillo continuará recluido en el penal de Barbadillo, donde permanece internado desde diciembre de 2022. Asimismo, este es el sexto intento de la defensa del exjefe de Estado por obtener una gracia presidencial mediante la vía administrativa, luego de que las cinco solicitudes anteriores también fueran rechazadas o declaradas inadmisibles.