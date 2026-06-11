Ejecutivo pide autorización al Congreso para viaje de presidente Balcázar al Vaticano y Francia

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República una solicitud para autorizar la salida del país del presidente José Balcázar Zelada entre el 15 y el 19 de junio, para cumplir diversas actividades en el Estado en el Vaticano y en Francia.

El documento señala que el mandatario sostendrá una audiencia con el papa León XIV el 18 de junio. Tras este encuentro, tiene prevista una breve reunión con el secretario de Estado del Vaticano, siguiendo el protocolo que establece la Santa Sede.

PRESENTANTES DE LA OCDE Y LA FAO

También tiene previstas reuniones con el secretario general de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y con el director general de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Los encuentros del presidente Balcázar con los representantes de estas entidades estarán enfocados en el proceso de adhesión del Perú a la OCDE y en los programas de cooperación relacionados con la lucha contra el hambre y la malnutrición.