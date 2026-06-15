Presidente José Balcázar reprogramó su viaje al Vaticano, iba a reunirse con el papa León XIV

El presidente José Balcázar Zelada anunció la reprogramación de su viaje al Vaticano para reunirse con el papa León XIV, con la finalidad de invitarle a que realice una visita apostólica al Perú para finales del 2026.

Como se recuerda, el Parlamento Nacional aprobó su solicitud para ausentarse del país del 15 al 19 de junio; no obstante, el inicio de su primer viaje oficial a Europa se postergará 48 horas por motivos de fuerza mayor.

RESULTADOS ELECTORALES

La decisión del mandatario de aplazar su viaje es porque prefiere estar en Lima ante las eventuales movilizaciones que pudieran registrarse tras conocerse los resultados finales de la segunda vuelta electoral.

Indicó que el lunes 15 y el martes 16, se reunirá con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para evaluar el tema de las marchas; el miércoles 17 viaja al Vaticano y se reúne con el Santo Padre y al día siguiente retorna al país.