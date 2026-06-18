Papa León XIV llegará este año al Perú, reveló José María Balcázar: ¿cuándo llegará?

A más de un año del nombramiento de Robert Prevost como sucesor de Jorge Mario Bergoglio, el presidente del Perú, José María Balcázar, reveló que el papa León XIV llegaría al país antes de que finalice este año.

¿Cuándo arribará el pontífice?

De acuerdo con lo señalado por el mandatario en RPP, el sumo pontífice arribaría al Perú en la quincena de noviembre. Además, indicó que la permanencia de León XIV en territorio nacional podría extenderse entre 8 y 10 días, aunque dicho periodo aún podría variar.

A su llegada, se tiene previsto que el papa León XIV recorra Lima y Chiclayo. Para facilitar su traslado, la Presidencia le habría ofrecido un helicóptero, con el objetivo de que pueda visitar zonas alejadas como Incahuasi y Cañaris.

Estas no serían las únicas ciudades incluidas en su eventual agenda, ya que tampoco se descarta que el sumo pontífice pueda llegar a Piura, Cusco y Pucallpa. Sin embargo, estos destinos se irán confirmando en las próximas semanas. ¿A qué otras regiones debería llegar el papa León XIV durante su visita al Perú?