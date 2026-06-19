Luis Galarreta espera que movilizaciones no tengan como objetivo desconocer resultados electorales

Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, expresó su preocupación por las convocatorias a movilizaciones hechas por Juntos por el Perú; dijo esperar que estas no respondan a una intención de desconocer los resultados electorales.

Destacó que algunos partidos y candidatos, aliados de Juntos por el Perú, hayan marcado distancia de las voces que ponen en duda el proceso electoral. Asimismo, cuestionó la “narrativa falsa” de que Keiko Fujimori podría ganar los comicios gracias al voto del extranjero.

“Varios de los aliados ya han marcado posición, yo saludo que Ahora Nación haya manifestado que va a reconocer los resultados (…) Esperamos que estos llamados a marchas no sean un indicio de no querer reconocer lo que van a declarar los órganos electorales”, expresó.

NARRATIVA FALSA

“Hay una narrativa falsa que con los votos del extranjero se gana. Keiko Fujimori, es ya comprobado al 100 %, ganará las elecciones con más o menos 45 000 votos, gracias a los peruanos de Cusco que 164 000 votaron por ella, gracias a 95 000 peruanos en Puno que votaron por ella”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado a que las protestas se realicen de forma pacífica. Además, sostuvo que, pese a que el candidato Roberto Sánchez afirmó que supervisará que no existan “infiltrados” en las movilizaciones, tendrá que responder por los incidentes que se registren.