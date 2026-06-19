Elecciones 2026: Keiko Fujimori se mantiene expectante al escrutinio final de la ONPE

Lideresa de Fuerza Popular aseguró que respetará la decisión de los peruanos y pidió a Roberto Sánchez hacer lo mismo.

A casi dos semanas de haberse realizado la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la lideresa de Fuerza Popular declaró ante los medios de comunicación, en los exteriores de su vivienda en San Borja, que su agrupación política se mantiene expectante a los resultados finales de la ONPE.

En declaraciones a la prensa, la candidata presidencial aseguró que su partido respetará la voluntad popular expresada por los peruanos en las urnas el pasado domingo 7 de junio. Además, hizo un llamado a Roberto Sánchez para que también acate lo decidido por la ciudadanía.

“Con la misma calma y prudencia de todos estos días, seguimos esperando el resultado del escrutinio final. Serán los organismos electorales quienes den el resultado final y, por supuesto, será respetado por nosotros. Esperamos también lo mismo por parte del contrincante”, manifestó.

Estrategias que deben implementarse

Keiko Fujimori reconoció la ventaja que mantiene sobre Roberto Sánchez, la cual supera los 40 mil votos. En ese sentido, aseguró que, de llegar a la Presidencia, deberá empezar a trabajar en temas prioritarios como la seguridad ciudadana y la prevención ante posibles fenómenos climáticos.

“Esperemos que el resultado final salga pronto porque hay muchas decisiones por tomar. Hay equipos que tenemos que armar, de confirmarse este resultado expectante. Tenemos dos grandes retos que resolver: el tema de la delincuencia y la criminalidad, y una posible llegada del Fenómeno de El Niño”, comentó.