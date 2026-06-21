Keiko Fujimori: lideresa de Fuerza Popular visitó tumba de Alberto Fujimori por el Día del Padre

Llevando un ramo de flores en la mano, Keiko Fujimori llegó al cementerio de Huachipa, lugar donde descansan los restos de su progenitor, el expresidente Alberto Fujimori, con motivo del Día del Padre.

Durante el trayecto hasta la tumba de su padre, la lideresa de Fuerza Popular recibió muestras de aprecio de las personas que también vinieron a visitar a sus progenitores y familiares.

ESCULTURA DE ALBERTO FUJIMORI

Tras rezar y poner flores, la candidata presidencial se dirigió hacia la escultura de Alberto Fujimori ubicada en el camposanto. Allí recordó los innumerables momentos de alegría junto a su padre.

Luego, intercambió breves palabras con las personas que la acompañaron durante su recorrido; también accedió a tomarse fotografías con sus simpatizantes y personal del camposanto.