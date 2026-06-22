Keiko Fujimori respalda a Abelardo de la Espriella: “Soplan nuevos vientos para América Latina”

El último domingo 21 de junio, mientras en el Perú se conmemoraba el Día del Padre, en Colombia los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir al nuevo presidente de su país. Los primeros reportes de los organismos electorales dan indicios de que el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, habría sido elegido mandatario por un estrecho margen.

Ante ello, la lideresa de Fuerza Popular y aspirante a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori, saludó a De la Espriella por su triunfo en las urnas. Además, Fujimori Higuchi recordó el mensaje de respaldo que recibió del futuro jefe de Estado colombiano durante las elecciones del pasado 7 de junio.

“Felicito a Abelardo De La Espriella por su elección como nuevo presidente de Colombia. Hace unas semanas me brindó su respaldo en un momento decisivo para el Perú. Hoy le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencida de que la defensa de la democracia, la libertad y el orden requiere líderes con convicción y coraje”, escribió en sus redes sociales.

SE VIENEN CAMBIOS EN AMÉRICA LATINA

En la publicación compartida por Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori señaló que se avecinan cambios en el continente americano. “Sin duda, soplan nuevos vientos para América Latina. Un abrazo fraterno para todo el pueblo colombiano”, expresó.

Cabe mencionar que todo indicaría que la lideresa de Fuerza Popular podría convertirse en la primera mujer elegida presidenta del Perú en las urnas. Fujimori Higuchi registra hasta el momento el 50,111 % de respaldo, mientras que Roberto Sánchez cuenta con el 49,889 %, a falta de menos de 300 actas por contabilizar.