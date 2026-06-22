Gobierno presenta proyecto de ley ante el Congreso para fortalecer lucha anticorrupción

El Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley calificado como "muy urgente" que busca actualizar el marco normativo peruano en materia de cohecho internacional, atendiendo recomendaciones de organismos multilaterales.

La propuesta forma parte de los esfuerzos del Perú por fortalecer sus estándares de transparencia en el contexto de su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

El texto legal, firmado por el presidente José María Balcázar y el premier Luis Arroyo, solicita su tramitación bajo el régimen de urgencia contemplado en el artículo 105 de la Constitución. La iniciativa modifica dispositivos del Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley N° 30424 sobre responsabilidad administrativa de personas jurídicas, entre otras normas.

Alcance de las modificaciones

El proyecto plantea cambios específicos en los artículos 57 y 397-A del Código Penal, además de incorporar los nuevos artículos 199-A y 397-B. En el ámbito procesal penal, se modifican el numeral 3 del artículo 342 y el numeral 11 del artículo 473 del Código Procesal Penal.

También se ajustan disposiciones de la Ley que regula la responsabilidad administrativa de personas jurídicas en procesos penales, el Decreto Legislativo sobre transparencia y acceso a decisiones jurisdiccionales, y el Decreto Legislativo de extinción de dominio.