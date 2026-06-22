Elecciones 2026: senadores y diputados recibirán sus credenciales el 25 y 26 de junio

El próximo jueves 25 y viernes 26 de junio desarrollará la entrega de credenciales a senadores, diputados y representantes peruanos ante el Parlamento Andino, en una ceremonia que se realizará en la sede del Colegio Médico del Perú (CMP), ubicado en el distrito de Miraflores, así lo informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La entrega de credenciales para senadores y parlamentarios andinos se efectuará el jueves 25 de junio a las 11:00 horas, mientras que al día siguiente, a la misma hora, se realizará el acto para los diputados electos.

Las autoridades fueron elegidas durante la primera vuelta electoral del pasado domingo 12 de abril. El pasado viernes 19 de junio, el JNE proclamó oficialmente los resultados de la elección para el Congreso de la República y el Parlamento Andino. Se trata de 60 senadores (30 elegidos a nivel nacional y 30 en distritos electorales) y 130 diputados (28 por distrito múltiple y 102 en proporción al número de electores de cada circunscripción).

Composición del nuevo Congreso

En la Cámara de Senadores, Fuerza Popular alcanzó 22 escaños, seguido por Juntos por el Perú con 14, Renovación Popular con 8, Partido de Buen Gobierno con 7, Partido Cívico Obras con 5 y Ahora Nación con 4. Por su parte, la Cámara de Diputados estará integrada por 41 diputados de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 del Partido del Buen Gobierno, 15 de Renovación Popular, 14 del Partido Cívico Obras, y 10 de Ahora Nación.

Parlamentarios andinos electos

En cuanto al Parlamento Andino, se eligieron 5 parlamentarios titulares y 10 suplentes (dos por cada titular) en las Elecciones Generales 2026. Los representantes elegidos son Luis Galarreta (Fuerza Popular), Paul Fernández (Juntos por el Perú), Marcio Bendezú (Partido del Buen Gobierno), Maali Del Pomar (Renovación Popular), y Jahn Toledo (Partido Cívico Obras).