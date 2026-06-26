Delia Espinoza: Congreso oficializa su inhabilitación para ejercer función pública por 10 años

Resolución del Parlamento señala que la exfiscal de la Nación pudo presentar sus descargos y ejercer su derecho a la defensa.

A través de la Resolución Legislativa 010-2025-2026-CR, el Congreso oficializó la inhabilitación de Delia Espinoza. El documento establece que la extitular del Ministerio Público no podrá ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años.

La resolución cuenta con la firma del presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y del segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón, hermano del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

FALTAS ATRIBUIDAS A DELIA ESPINOZA

De acuerdo con la resolución del Congreso, Delia Espinoza habría incurrido en tres faltas graves. En primer lugar, habría infringido el artículo 45 de la Constitución Política del Perú al utilizar su cargo para cuestionar decisiones del Parlamento.

Como segunda falta, Espinoza Valenzuela habría vulnerado el artículo 93, referido a la inviolabilidad parlamentaria. En tanto, como tercera infracción, la exfiscal de la Nación habría violado los incisos 3 y 5 del artículo 139, debido a que su denuncia no habría contado con una motivación suficiente.

En el documento del Congreso también se señala que la extitular del Ministerio Público pudo estar presente en las audiencias correspondientes, donde presentó sus descargos. Asimismo, se indica que ejerció su derecho a la contradicción y que, en todo momento, estuvo acompañada por su defensa legal.