Elecciones Municipales 2026: declaran inadmisibles 16 listas para la alcaldía de Lima

Entre los partidos políticos observados se encuentran Avanza País, Somos Perú, Fuerza Popular y otras agrupaciones.

A menos de cinco meses de las Elecciones Municipales 2026, el Jurado Electoral Especial (JEE) declaró inadmisibles 16 listas de candidatos para la alcaldía de Lima. La medida también alcanza a los postulantes a regidores.

Con el propósito de continuar en carrera rumbo al sillón municipal, las organizaciones políticas observadas tienen un plazo máximo de dos días calendario para subsanar las observaciones realizadas por el JEE.

Entre los partidos políticos que deberán regularizar su información se encuentran Fuerza Popular, Acción Popular, Perú Libre, Somos Perú, Partido Morado, Juntos por el Perú, Avanza País, entre otras agrupaciones que buscan llegar al municipio de la capital.

OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LOS GRUPOS POLÍTICOS

Las observaciones detectadas van desde inconvenientes en la información relacionada con el domicilio de los postulantes hasta errores en las declaraciones juradas. También se habrían identificado inconsistencias en datos sobre licencias laborales y pagos de tasas electorales.