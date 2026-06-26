Congreso: aprueban en segunda votación cadena perpetua para policías y militares

El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal, con el fin de precisar el delito de función, fortalecer la función militar y policial, y establecer sanciones para efectivos que participen en bandas u organizaciones criminales. La propuesta, sustentada en los proyectos de ley 7238, 7922, 9187, 11148, 11268 y 13164, obtuvo 48 votos a favor, 37 en contra y 4 abstenciones.

Entre sus principales disposiciones se establecen penas de 20 a 30 años de prisión e inhabilitación para militares o policías que colaboren con grupos armados ilegales o bandas criminales aprovechando su cargo o función. Además, se dispone la cadena perpetua cuando dicha colaboración derive en la muerte de una persona, incorporando sanciones más severas contra quienes integran las fuerzas del orden y participan en actividades delictivas.

Definiciones y competencias jurisdiccionales

La norma amplía la definición de delito de función, incorporando las conductas cometidas por acción u omisión durante el ejercicio de funciones militares o policiales. El proyecto señala que ningún militar o policía podrá ser procesado simultáneamente por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en la justicia militar-policial, dándose preferencia a esta última jurisdicción cuando se superpongan las investigaciones.

La iniciativa incorpora una disposición que ordena a los jueces de la jurisdicción ordinaria archivar investigaciones o procesos cuando se verifique que los mismos hechos ya son objeto de investigación en el fuero militar-policial. Una reconsideración presentada por los congresistas Edgard Reymundo, Sigrid Bazán, Flor Pablo y Ruth Luque fue rechazada por el Pleno, por lo que la autógrafa será remitida al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

Advierten cuestionamientos

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) advirtió posibles cuestionamientos relacionados con la independencia judicial, la delimitación de competencias entre jurisdicciones y la proporcionalidad de algunas sanciones contempladas en el texto. El dictamen reúne propuestas legislativas presentadas por los congresistas Luis Kamiche, Idelso García, Fernando Rospigliosi, Guido Bellido, Alejandro Muñante y Patricia Chirinos.

Con información de Andina...