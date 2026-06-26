Carlos Álvarez renuncia a País para Todos: “Existen desacuerdos en el propio partido”

Excandidato presidencial dio un paso al costado de la agrupación con la que participó en la contienda electoral del 12 de abril.

A más de dos meses de las elecciones generales del 12 de abril, el excandidato presidencial Carlos Álvarez anunció su renuncia a País para Todos, partido que lo acogió para participar en la contienda electoral.

En una entrevista con Canal N, el también comediante agradeció el respaldo que recibió de los ciudadanos durante la primera vuelta electoral. Además, indicó que su salida de la agrupación política se debe a discrepancias internas con la militancia.

“Quería poner en conocimiento de todos nuestros seguidores que he presentado mi desafiliación al partido País para Todos. A ese casi millón 400 mil votantes que creyeron en esta propuesta no los voy a abandonar. Existen desacuerdos e incongruencias en el propio partido. Lo mejor es dar un paso al costado”, mencionó Álvarez.

CARLOS ÁLVAREZ Y EL RESPALDO CIUDADANO

De acuerdo con los resultados de la ONPE en la primera vuelta electoral, Carlos Álvarez obtuvo el respaldo de 1 326 717 ciudadanos, lo que representó el 7.926 % de los votos. Con esa cifra, quedó en el sexto lugar de las elecciones, por detrás de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez, Rafael López Aliaga, Jorge Nieto y Ricardo Belmont. ¿Volverá a postular a la presidencia?