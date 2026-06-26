Congreso aprueba en primera votación incorporar delito de lesa humanidad en el Código Penal

El Pleno del Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley que propone incorporar los delitos de lesa humanidad al Código Penal, iniciativa que establece una regulación específica para este tipo de crímenes conforme a los criterios del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La propuesta del congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, contenida en el Proyecto de Ley 14337, obtuvo 54 votos a favor, 29 en contra y 15 abstenciones. De acuerdo al texto, se propone crear un nuevo Título XIV-B en el Código Penal para regular los delitos de lesa humanidad.

Entre los principales cambios establece que crímenes como asesinato, tortura, desaparición forzada o violación sexual solo podrán ser considerados de lesa humanidad si se demuestra que fueron cometidos como parte de un "ataque generalizado o sistemático contra una población civil", y con conocimiento de dicho contexto. Si los hechos investigados no cumplen con esos elementos, deberán ser procesados como delitos comunes.

Sanciones y aplicación

La propuesta plantea que la norma se aplique en los procesos judiciales en trámite y también en casos con sentencia que se encuentren en revisión, nulidad u otra garantía constitucional. Además, reafirma que el Estatuto de Roma entró en vigencia en Perú el 1 de julio de 2002, por lo que hechos ocurridos antes de esa fecha no podrían juzgarse como delitos de lesa humanidad. En cuanto a las sanciones, la iniciativa establece penas privativas de libertad de entre 15 y 30 años para quienes sean hallados responsables bajo esta tipificación.

Próximos pasos procesales

Durante el debate, la congresista Ruth Luque presentó una cuestión previa para que la iniciativa sea enviada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pedido que fue rechazado por el pleno con 52 votos en contra.

De acuerdo con el artículo 78 del reglamento del Congreso, la propuesta deberá ser sometida a una segunda votación luego de transcurridos siete días calendario; sin embargo, la legislatura termina hoy y el Parlamento aún no había definido una ampliación.