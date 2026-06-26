Fernando Rospigliosi critica a Roberto Sánchez: “Busca desestabilizar el gobierno que inicia el 28 de julio”

Tras conocerse la postura de Roberto Sánchez de no reconocer el próximo gobierno que encabezaría Keiko Fujimori, el presidente del Congreso y senador electo, Fernando Rospigliosi, criticó la actitud que viene adoptando el actual parlamentario.

Durante una entrevista en RPP, el titular de la Mesa Directiva aseguró que Sánchez Palomino busca generar un clima de enfrentamiento entre los ciudadanos, pues, según señaló, intenta deslegitimar el mandato que iniciará en las próximas semanas.

“Sin duda, todo esto es parte de una maniobra para desestabilizar el gobierno que se iniciará el 28 de julio. Todo este cuestionamiento a la legitimidad del futuro gobierno es parte de esta maniobra que el 28 de julio ellos tratarán de llevar a las calles; es decir, generar un ambiente de caos y de inestabilidad en el Perú”, comentó.

CONTEO DE LA ONPE

El escrutinio de votos que viene realizando la ONPE indica que, al 99.863 %, Keiko Fujimori se ubica en el primer lugar de la segunda vuelta presidencial con 9 206 831 votos, lo que representa el 50.119 %, mientras que Roberto Sánchez registra 9 163 118 votos, equivalente al 49.881 %. La diferencia entre ambos candidatos continúa siendo estrecha.