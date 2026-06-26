Keiko Fujimori sobre su gabinete de ganar las elecciones: "Tiene que ser plural y con experiencia"

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que la conformación de su eventual gabinete ministerial será "abierta, plural y con experiencia", en un intento por superar la fuerte polarización política y social que reflejan los resultados electorales.

"Somos conscientes que el Perú está dividido, que prácticamente son mitades", afirmó la lideresa durante una actividad donde se refirió a los desafíos de su posible gestión de confirmarse su victoria en los últimos comicios electorales.

Fujimori aseguró que su gobierno buscará recuperar la confianza de los sectores que no respaldaron su candidatura y destacó que la convocatoria para integrar el equipo ministerial será amplia y plural, con énfasis en la experiencia técnica de los profesionales que la acompañarán. "La convocatoria para un futuro gabinete va a ser una convocatoria abierta, plural, pero sobre todo con experiencia", indicó la candidata.

Prioridades y llamado a la reconciliación

La lideresa de Fuerza Popular también hizo un llamado a los organismos electorales para que concluyan cuanto antes el proceso de proclamación de resultados, especialmente ante los desafíos que enfrenta el país. "Creo que estamos un poco tarde, por eso es fundamental que en los próximos días podamos contar ya con la proclamación de parte de los entes electorales", sostuvo Fujimori, quien remarcó que una de las principales preocupaciones de su eventual gestión será la preparación frente al fenómeno El Niño.

En ese sentido, aseguró que su gobierno buscará recuperar la confianza de los sectores que no respaldaron su candidatura y consideró necesario iniciar un proceso de reconciliación nacional para superar la división reflejada en las urnas. Asimismo, reiteró que una comisión especializada revisará las leyes "procrimen" para evaluar posibles modificaciones y fortalecer el respaldo a las fuerzas del orden en la lucha contra la criminalidad.