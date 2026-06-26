Perú expresa su solidaridad con Venezuela tras fuerte terremoto que sacudió Caracas

La Cancillería informó que, hasta el momento, no se han reportado ciudadanos peruanos afectados y mantiene activa la asistencia consular para atender cualquier emergencia.

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó este miércoles su solidaridad con el pueblo venezolano y con las familias afectadas por los fuertes sismos que se registraron en Caracas y otras zonas del país. Los movimientos telúricos generaron preocupación debido a su magnitud y a los daños reportados de manera preliminar.

Según reportes locales, durante la tarde se produjeron dos movimientos sísmicos que alcanzaron magnitudes de 7,1 y 7,5, causando alarma entre la población venezolana. Las autoridades continúan evaluando el impacto de estos eventos y coordinando las acciones de respuesta en las zonas afectadas.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería peruana manifestó su respaldo al país vecino y señaló que la Sección de Intereses del Perú en Caracas permanece atenta ante cualquier requerimiento de asistencia por parte de los ciudadanos peruanos residentes en Venezuela.

NO HAY PERUANOS AFECTADOS

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, hasta el momento, no se registran connacionales afectados. Los peruanos que requieran ayuda o reportar alguna emergencia pueden comunicarse con la oficina consular mediante el número de emergencia (00) 584142224598 o a través del correo electrónico info@consulperu-caracas.com.