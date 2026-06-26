Elecciones 2026: La OEA descarta irregularidades tras denuncias de candidato Roberto Sánchez

La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) reiteró que no ha registrado irregularidades en el conteo de votos de la segunda vuelta, ni dentro ni fuera del Perú, que da como ganadora a la postulante Keiko Fujimori.

"La Misión de Observación Electoral (MOE) en el Perú continúa dando seguimiento a la etapa postelectoral y reitera que el conteo de la segunda elección se viene realizando de conformidad con la normativa vigente", informó en un comunicado.

El candidato Roberto Sánchez denunció, sin aportar pruebas, que hay "un fraude en desarrollo" y anticipó que no reconocerá como presidenta de la república a su rival, Fujimori Higuchi, quien lo aventaja en el conteo oficial por 43.000 votos.

SE VULNERÓ LA NORMA ELECTORAL

Señaló que su pedido de anular la votación en el exterior es porque se vulneró la norma electoral al cambiarse para la segunda vuelta y la protección de los votos hasta su llegada a Lima, lo que revertiría los resultados y lo haría ganador a él.

La OEA detalló que sus observadores estuvieron en todo el territorio nacional y en cuatro ciudades del exterior, y que con el 99,86 % de actas contabilizadas, "no ha identificado irregularidades, ni en el ámbito nacional ni en el exterior".