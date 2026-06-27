Jefe de la ONPE rechaza acusaciones de Roberto Sánchez: “No trabajamos para cometer fraude”

En medio de las denuncias de presunto fraude electoral planteadas por Roberto Sánchez, tras la segunda vuelta presidencial frente a Keiko Fujimori, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, rechazó las acusaciones contra el organismo electoral.

De acuerdo con lo señalado por el funcionario en una entrevista con Exitosa, la entidad no ha cometido ningún tipo de irregularidad durante la jornada electoral del 7 de junio. Además, recalcó que desde la ONPE se hará respetar la decisión de los peruanos que sufragaron tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

“Nosotros no trabajamos para cometer fraude ni en la primera ni en la segunda vuelta. Trabajamos de acuerdo con lo que señala la Constitución y las leyes orgánicas especiales para esta materia. Rendimos los resultados que la ciudadanía emite en cada voto, en cada mesa, a nivel país y en el extranjero”, comentó Pachas.

Mesas instaladas durante la jornada electoral

Respecto a los cuestionamientos contra la ONPE, el jefe interino de la entidad sostuvo que, de acuerdo con las cifras registradas durante la jornada electoral, se instalaron alrededor de 92 762 mesas de sufragio, por lo que descartó que se haya producido un hecho fraudulento en los comicios.