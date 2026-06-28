Ejecutivo autoriza donación de ayuda humanitaria para damnificados de terremotos en Venezuela

El Gobierno autorizó al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) a realizar, en nombre del Estado peruano, una donación de bienes de ayuda humanitaria para los damnificados por el doble sismo que afectó Venezuela.

Mediante Resolución N.° 189-2026-PCM se envió bienes por un valor de S/ 278 406, consistente en alimentos de primera necesidad, además de carpas, ropa de abrigo, enseres y menaje para atender a los afectados.

DESASTRE NATURAL

Con esta disposición, el Ejecutivo busca brindar apoyo humanitario a la población venezolana afectada por el desastre natural, a través de la intervención del Indeci, entidad encargada de gestionar la entrega de los bienes.

La resolución cuenta con las firmas del presidente de la república, José María Balcázar Zelada, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, el canciller Carlos Pareja y el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno.