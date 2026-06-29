Terremotos en Venezuela: Cancillería anuncia desaparición de cuatro peruanos

Desde la entidad informaron que mantienen comunicación permanente con las autoridades del país llanero.

Luego de los terremotos registrados en Venezuela el miércoles 24 de junio, que superaron los 7 grados de magnitud y dejaron más de mil muertos y miles de heridos, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que cuatro compatriotas han sido reportados como desaparecidos.

“La Cancillería ha recibido reportes de familiares de cuatro ciudadanos peruanos desaparecidos. Ante esta situación, se mantiene una coordinación estrecha con las autoridades venezolanas para determinar el paradero de nuestros compatriotas”, indicaron desde la entidad.

PERUANOS DAMNIFICADOS RETORNARÁN AL PAÍS

En su comunicado, la Cancillería también informó que dos peruanos damnificados por los terremotos en La Guaira, una de las zonas afectadas por el movimiento telúrico, retornarán al territorio nacional. “Se ha concretado, precisamente, el retorno al país de dos ciudadanos peruanos en situación de vulnerabilidad, residentes en La Guaira, que solicitaron ser evacuados”, precisaron desde Torre Tagle.

Cabe mencionar que, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, indicaron que los connacionales que permanecen en Venezuela vienen recibiendo víveres y se encuentran en albergues. Asimismo, se espera obtener información positiva sobre el paradero de los compatriotas reportados como desaparecidos.