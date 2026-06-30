Keiko Fujimori y su posible gabinete: quiénes asumirían cargos clave

Mientras se espera la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta, una de las preguntas más recurrentes y que ha ido cobrando fuerza es quién será el encargado de asumir la Presidencia del Consejo de Ministros.

Desde Fuerza Popular aún no se ha dado a conocer un nombre oficial; sin embargo, han comenzado a surgir algunos posibles candidatos para ocupar este cargo, considerado clave dentro de un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

Uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de Luis Galarreta, quien no ha descartado la posibilidad de asumir el puesto, aunque recalcó que el objetivo de Fuerza Popular es conformar un gabinete democrático, político y amplio.

POSIBLES CANDIDATOS

El nombre de Luis Galarreta no solo suena con fuerza para ocupar este puesto, sino que también se han voceado otros nombres como el del exministro de Economía Luis Carranza, así como el de Marco Vineli, quien ha formado parte del plan de gobierno de Keiko Fujimori.

Sin embargo, varios integrantes del equipo técnico también tendrían posibilidades de asumir alguna cartera ministerial, aunque hasta el momento no se conoce con precisión quiénes conformarán este grupo clave dentro de un eventual gabinete.

A LA ESPERA DE LOS RESULTADOS

Por otro lado, estas interrogantes podrían resolverse una vez que los resultados sean oficializados este 3 de junio. Hasta entonces, las dudas continúan y alimentan aún más las especulaciones, especialmente ante la falta de un pronunciamiento oficial por parte de Keiko Fujimori.