Juan Sheput propone a Luis Galarreta como premier de Keiko Fujimori: “Es el más indicado”

Tras el conteo de actas al 100 % por parte de la ONPE sobre la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, que da como ganadora a la lideresa de Fuerza Popular por más de 49 mil votos, el excongresista Juan Sheput envió un mensaje a la virtual presidenta del Perú y brindó recomendaciones sobre el equipo de trabajo que debería conformar para su gobierno.

Durante una entrevista en Canal N, Sheput señaló las condiciones y cualidades que debería tener el próximo presidente del Consejo de Ministros (PCM). En ese sentido, consideró que Luis Galarreta debería asumir dicho cargo durante el mandato de Fujimori Higuchi.

“Tiene que ser alguien de su absoluta confianza y tiene que ser político. Desde ese punto de vista, creo que la persona más indicada sería Luis Galarreta (…) Ha sido presidente del Congreso, tiene oficio político y tiene la confianza de la presidenta”, comentó.

OPINIÓN SOBRE LOS LÍDERES POLÍTICOS

Desde su percepción, el Parlamento de esta nueva etapa estará dividido. Sin embargo, Juan Sheput consideró que se puede entablar una conversación con líderes políticos de izquierda para atender las demandas de los ciudadanos.