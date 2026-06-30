Plazo para que senadores y diputados presenten credenciales vence hoy, informa el Congreso

El Congreso de la República informó que hoy vence el plazo para que los senadores y diputados electos presenten sus credenciales que los acreditan como nuevos integrantes del Parlamento bicameral.

A través de la cuenta oficial del Parlamento en X, se precisó que "hoy vence el plazo establecido en el Reglamento del Congreso para que los senadores y diputados electos presenten ante la Oficialía Mayor sus credenciales y las declaraciones juradas correspondientes".

Tras la proclamación oficial de los resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se inició el proceso de constitución del Congreso bicameral para el periodo 2026-2031. Desde el pasado lunes 22 de junio, la Oficialía Mayor del Congreso viene recibiendo, para su verificación y registro, las credenciales de los senadores, diputados y parlamentarios andinos electos.

Requisitos para instalación del Congreso

Según el artículo 13 del reglamento del Congreso, los senadores y diputados electos deberán presentar ante la Oficialía Mayor sus credenciales otorgadas por el JNE, así como las declaraciones juradas correspondientes.

Este procedimiento es parte del proceso previo a la instalación del Congreso bicameral, que marcará el inicio del nuevo periodo legislativo. El cumplimiento de este requisito es fundamental para que los nuevos parlamentarios puedan ejercer sus funciones y el incumplimiento del plazo podría generar consecuencias administrativas.