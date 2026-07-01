Gobierno destinará S/300 millones adicionales para enfrentar Fenómeno El Niño, anuncia el MEF

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, anunció que el Gobierno incorporará S/300 millones adicionales al presupuesto para hacer frente al Fenómeno El Niño, en el marco del proyecto de Ley N° 14799/2025-PE, que plantea la aprobación de créditos suplementarios.

También señaló que se debe acelerar la atención del fenómeno climático y que los recursos se destinarán a intervenciones en zonas más vulnerables. Acuña indicó que se están estableciendo directrices para iniciar las acciones necesarias ante el evento climático, priorizando proyectos de mayor sensibilidad.

Asimismo, el funcionario adelantó que se realizará un proceso de transferencia de información con la próxima administración, a través de la comisión correspondiente, para garantizar la continuidad de las medidas.

Aprobación legislativa y política fiscal

La Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de créditos suplementarios, luego de la exposición del ministro Acuña. La iniciativa busca financiar inversiones públicas para reducir brechas, mantener servicios estatales y asegurar la transición democrática.

El ministro subrayó que el Gobierno mantiene una política de gasto prudente para sostener el crecimiento económico, aplicando un enfoque gradual ante propuestas de incrementos salariales que considera inviables. "Probablemente, la administración que venga va a destinar mayores recursos", agregó Acuña.